taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.764
USD
4,1150
EURO
5,0877
ALTIN
177,39
PETR
71,1600

Bitlis'te şehit olan İzbudak'ın 6 aylık bebeği vardı

Bitlis'te El Yapımı Patlayıcı'nın infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak'ın haberi baba ocağına ulaştı.

İHA | 11.04.2018 - 03:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber

26 yaşındaki şehit Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak'ın Adana'nın Pozantı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. 1,5 yıl önce evlenen İzbudak'ın 6 aylık bebeği vardı.

ACI HABERİ DUYANLAR BABA EVİNE AKIN ETTİ

Şehadet haberi vermek için, Yukarıbelemedik Mahallesi’ndeki baba evine gelen Kaymakam Taner Tengir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Durmuş ile Belediye Başkanı Sami Baysal, acı haberi baba Necati İzbudak ve anne Teslime İzbudak’a verdi.

Acı haberi alan İzbudak çifti, hazırda bekletilen sağlık ekipleri müdahale ederken Kaymakam Tengir, daha sonra Karakışlakçı köyüne giderek acı haberi şehidin eşi Emine İzbudak’a verdi. Haber duyanlar ise taziye baba evine akın etti.

Bitlis'te şehit olan İzbudak'ın 6 aylık bebeği vardı


1,5 YILLIK EVLİ İZBUDAK'IN BİR DE BEBEĞİ VARDI

Şehit Sefa İzbudak 2015 yılında göreve başladığını o yıl sosyal medya hesabından, "Bittiiiii Sonunda Jandarma uzman çavuşum." notunu paylaştığı görüldü. Eşi Emine İzbudak ile 1.5 yıl önce hayatlarını birleştirdiği ve 6 aylık bebekleri olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Yukarıbelemdik Mahallesi’ndeki mezarlığı defnedileceği belirtildi.

Bitlis'te şehit olan İzbudak'ın 6 aylık bebeği vardı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
18 kişi FETÖ'den tutuklandı
FETÖ'nün devlet yapılanmasına yönelik Aydın'da yürütülen soruşturmasında 18 kişi tutuklandı.
Türkiye-Katar arasında 5.2 milyar dolarlık anlaşma
Katar ile Türkiye arasında toplam 5.2 milyar dolar tutarında doğalgaz ve petrokimya tesisi yatırımı üzerine anlaşma imzalandı.
Bitlis'te 1 asker şehit oldu
Bitlis'te güvenlik güçleri tarafından yürütülen intikal kapsamında El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucunda 1 asker şehit olduç
Yazıcıoğlu soruşturmasında bazı şüpheliler için karar
Ölümünde FETÖ'nün parmağı çıkan BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatına ilişkin soruşturmada yeni karar alındı. 20 kişi hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye-Katar arasında 5.2 milyar dolarlık anlaşma

Türkiye-Katar arasında 5.2 milyar dolarlık anlaşma

16
Trump 72 saat dedi Suriye hava sahası trafiği durdu

Trump 72 saat dedi Suriye hava sahası trafiği durdu

4
Barça Şampiyonlar Ligi'nde 3 yıldır yarı finale kalamıyor

Barça Şampiyonlar Ligi'nde 3 yıldır yarı finale kalamıyor

13
Mısır'da 36 kişinin idam dosyası müftülüğe gönderildi

Mısır'da 36 kişinin idam dosyası müftülüğe gönderildi

4
Kasap ve kedinin diyaloğu izleyenleri güldürdü

Kasap ve kedinin diyaloğu izleyenleri güldürdü

12
Bitlis'te 1 asker şehit oldu

Bitlis'te 1 asker şehit oldu

6
18 kişi FETÖ'den tutuklandı

18 kişi FETÖ'den tutuklandı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM