Bitlis'te şehit olan İzbudak'ın 6 aylık bebeği vardı

26 yaşındaki şehit Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak'ın Adana'nın Pozantı ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. 1,5 yıl önce evlenen İzbudak'ın 6 aylık bebeği vardı.

ACI HABERİ DUYANLAR BABA EVİNE AKIN ETTİ

Şehadet haberi vermek için, Yukarıbelemedik Mahallesi’ndeki baba evine gelen Kaymakam Taner Tengir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Durmuş ile Belediye Başkanı Sami Baysal, acı haberi baba Necati İzbudak ve anne Teslime İzbudak’a verdi.

Acı haberi alan İzbudak çifti, hazırda bekletilen sağlık ekipleri müdahale ederken Kaymakam Tengir, daha sonra Karakışlakçı köyüne giderek acı haberi şehidin eşi Emine İzbudak’a verdi. Haber duyanlar ise taziye baba evine akın etti.





1,5 YILLIK EVLİ İZBUDAK'IN BİR DE BEBEĞİ VARDI

Şehit Sefa İzbudak 2015 yılında göreve başladığını o yıl sosyal medya hesabından, "Bittiiiii Sonunda Jandarma uzman çavuşum." notunu paylaştığı görüldü. Eşi Emine İzbudak ile 1.5 yıl önce hayatlarını birleştirdiği ve 6 aylık bebekleri olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Yukarıbelemdik Mahallesi’ndeki mezarlığı defnedileceği belirtildi.