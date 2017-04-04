taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.083
USD
3,6453
EURO
3,8864
ALTIN
147,54
PETR
52,8600

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı, ilçeye bağlı 9 köyde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

04.04.2017 - 11:45
  1. Haberler
  2. İç Haber

s

Tatvan Kaymakamlığı internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada;

"Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu huzurunun sağlanması amacıyla Tatvan Kaymakamlığı’nca 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32-ç maddesi gereğince 04.04.2017 günü saat 00:00 ‘dan geçerli olmak üzere ÇAVUŞLAR, ANADERE, ODABAŞI, KUŞLUCA, YEDİVEREN, DÖNERTAŞ, TEKNECİK, SALLICA ve KISIKLI Köyleri ile mezra ve bağlılarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

Ahmet Hakan'dan İnce'yi zora düşüren soru

612
Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

330
Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

Macar belediye başkanından Erdoğan'lı savunma

93
CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

CHP'li vekili kahvehane ziyaretinde kimse dinlemedi

190
Kılıçdaroğlu'ndan şarkısını vermeyen sanatçıya tepki

Kılıçdaroğlu'ndan şarkısını vermeyen sanatçıya tepki

133
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması

88
Zekeriya Kuzu'nun oğlu da darbeci çıktı

Zekeriya Kuzu'nun oğlu da darbeci çıktı

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM