Bitlis'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tatvan Kaymakamlığı internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada;

"Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu huzurunun sağlanması amacıyla Tatvan Kaymakamlığı’nca 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32-ç maddesi gereğince 04.04.2017 günü saat 00:00 ‘dan geçerli olmak üzere ÇAVUŞLAR, ANADERE, ODABAŞI, KUŞLUCA, YEDİVEREN, DÖNERTAŞ, TEKNECİK, SALLICA ve KISIKLI Köyleri ile mezra ve bağlılarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.