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Bitlis'te sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis Valiliği, Hizan ilçesinde 7 Haziran'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.

09.06.2017 - 10:52
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Valilikten yapılan açıklamada;

"İlimiz Hizan İlçesi Kapısuyu Köyü Dibek Mezrası, Gayda Köyü Arpalı Mezrası, Akşar Köyü A.Klavuz  Mezrası, Akşar Köyü, Y.Klavuz Mezrası, Akşar Köyü Düztepe Mezrası, Akşar Köyü Çevrecik Mezrası Yedikardeş Nonivon Bölgesi Karaağaç Mezrası, Horozdere Köyü Akbaş Mezrası, Horozdere Köyü Bolga Mezrası, Akdik Köyü Hoçinik Mezrası, Akşar Köyü Pegoso Mezrası, Pıroso Nazar Mevkii, Gayda Köyü Akınca Mezrası ve Gayda Köyü Korigarı Mezrası  bölgesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla 07.06.2017 Çarşamba günü saat 00:00’dan itibaren ikinci bir emre  kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, adı geçen yerler için 08/06/2017 saat 24:00' dan itibaren Olağanüstü Hal Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (b) fıkrasına istinaden sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

 

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