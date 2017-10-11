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Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Bitlis'te merkez ile Mutki ve Güroymak ilçelerine bağlı bazı köy, mahalle ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

11.10.2017 - 05:30
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Valilikten yapılan açıklamada, bazı köy, mahalle ve mezralarda bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 11 Ekim saat 00.01'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Açıklamada, sokağa çıkma yasağı ilan edilen köy, mahalle ve mezralar şöyle sıralandı:

"Bitlis merkez ilçesi sınırlarındaki Çeltikli, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Beşkaynak, Yarönü, Dursun, Uçankuş, Dikme, Kınalı, Çobansuyu, Harmanyeri, Esenburun, Cevizdalı, Konalga, Güllüce, Kayalıbağ, Kaşıklı, Sarıyurt ve Karaca köyleri ile Yukarıdikme, Aşağıdikme, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Aşağıçobansuyu ve Güçlü mahalleleri, Yukarıçerman mezrası, Mutki'ye bağlı Kapaklı, Küllüce, Koyunlu köyleri, Güroymak'ın Çallı, Saklı, Işıklı ve Cevizyatağı köyü."

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