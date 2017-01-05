Bitlis'te terör operasyonu

Kedi gibi kavga eden kafayı yakmış adamlar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otomobil, yol kenarında trafik kazası tutanağı tanzim eden 2 trafik polisi ile bir yayaya çarptı.

Reina ve İzmir saldırısının arka planında olmakla suçlanan ABD, 71 darbesinin Başbakanı Erim'le ne güzel günlerimiz olmuştu mesajı veriyor.

1 İzmir Adliyesi yakınında terör saldırısı İzmir'deki patlamanın ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

2 2’nci Ordu’daki kalkışmanın görüntüleri ortaya çıktı 15 Temmuz'da FETÖ’cü darbe girişiminin ikinci ayağı olan 2’nci Ordu’daki kalkışmanın 17 saatlik görüntüsü iddianamede..

3 Teröristler adliyeye bavul dolusu cephaneyle saldırdı İzmir Adliyesi’nin Bayraklı tarafındaki C girişinin hemen önünde bombalı araç patlatan teröristlerin cephanesi ortaya çıktı.

4 İzmir'de adliyeye saldıran teröristler öldürüldü İzmir'deki patlamanın ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

5 İzmir'deki terör saldırısında Fethi Sekin şehit oldu İzmir'de yapılan terör saldırısında, teröristleri ilk fark ederek büyük bir katliamın önüne geçen, kendisi de şehit düşen kahraman polis..

6 Sneijder'e Çin'den dev teklif Çin ekibi Beijing Guoan'ın G.Saray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder'e 3 yıl için 36 milyon Euro'luk bir transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.