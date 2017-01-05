Bitlis'te terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Bölge Komutanlığı birliklerince Tatvan'a bağlı Örenlik Mahallesi ve Çavuşlar bölgesinde 3-4 Ocak tarihlerinde "Şehit Piyade Uzman Çavuş Ethem Hacımahmutoğlu-39 ile Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hasan Hüseyin Gül-9" kış operasyonlarının gerçekleştirildiği belirtildi.
SIĞINAKLAR KALLANILMAZ HALE GETİRİLDİ
Açıklamada, operasyon bölgelerinde yapılan arazi taramasında farklı noktalarda bulunan sığınakların kullanılmaz hale getirildiği ifade edildi.
TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK
Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.