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Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarda tespit edilen sığınakların kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

AA | 05.01.2017 - 21:42
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Bitlis'te terör operasyonu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Bölge Komutanlığı birliklerince Tatvan'a bağlı Örenlik Mahallesi ve Çavuşlar bölgesinde 3-4 Ocak tarihlerinde "Şehit Piyade Uzman Çavuş Ethem Hacımahmutoğlu-39 ile Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hasan Hüseyin Gül-9" kış operasyonlarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Bitlis'te terör operasyonu

SIĞINAKLAR KALLANILMAZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, operasyon bölgelerinde yapılan arazi taramasında farklı noktalarda bulunan sığınakların kullanılmaz hale getirildiği ifade edildi.

Bitlis'te terör operasyonu

TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.

Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'te terör operasyonu

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