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Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'te jandarmanın yürüttüğü operasyonda tespit edilen toprağa gömülü iki el yapımı patlayıcı düzenekleri imha edildi.

DHA | 27.11.2017 - 20:00..
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hizan ilçesi Gayda ve Akşar köyleri kırsalında PKK terör örgütüne yönelik ‘Şehit Jandarma Er Halil Eren’ operasyonu düzenledi. Operasyonda tespit edilen toprağa gömülü 2 el yapımı patlayıcı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından imha edildi.

Bitlis'te terör operasyonu

OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada,”Bitlis Hizan İlçesi Gayda ve Akşar köyleri kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 27.11.2017 günü 'Şehit Jandarma Er Halil Eren Operasyonu' icra edilmiştir. Operasyon kapsamında tespit edilen 2  el yapımı patlayıcı madde ele geçirilmiş olup, olay yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'te terör operasyonu

Bitlis'te terör operasyonu

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