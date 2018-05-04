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Bitlis'te tır otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bitlis otomobille tırın çarpışması sonucu otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

DHA | 04.05.2018 - 18:25..
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Bugün saat 15.30 sıralarında Deliklitaş mevkiinde Ecevit Üzelgen yönetimindeki 06 ZCZ 80 plakalı otomobile, aynı yönde giden 65 OS 351 plakalı tır arkadan çarptı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tırın çarpmasıyla kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Ecevit Üzelgen olay yerinde yaşamını yitirirken, araçtaki 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçmak isteyen tır sürücüsü ise jandarma tarafından yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'te tır otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bitlis'te tır otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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