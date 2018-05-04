Bitlis'te tır otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Konser alanındaki provaların geç saatlere sarkması ve çevreye verilen rahatsızlık sonrası Malatyalılara küçük bir jest yapıldı.

Galatasaray'da Mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimi için adaylar Mustafa Cengiz, Dursun Özbek ve Ali Fatinoğlu'nun seçim listesi belli oldu.

Kozan ilçesine evlenme vaadi ile getirilip kapatıldıkları evde Pitbull cinsi köpeklerle korkutularak zorla fuhuş yaptırılan 3 Gürcistanlı kadın, polis tarafından kurtarıldı.

1 Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki'nin düğününde Erdoğan ile nikah şahitliği yapacak olan Abdullah Gül, mazeret bildirerek düğüne katılamayacağını açıkladı.

2 Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı Çorum'daki Ulu Mezarlık'ta görüldüğü iddiaları üzerine Türkiye'nin gündemine oturan 'gizemli kız'ı görmek isteyenler ve durumdan faydalananlar, güvenlik güçlerine zor anlar yaşattı.

3 Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim Muharrem İnce adaylığının açıklanmasının ardından kürsüye çıktı, kendisini "tecrübesiz" diyerek eleştirenlere yanıt verdi: Ben Erdoğan'dan 5 ay daha kıdemliyim.

4 Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi Türkiye - Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatı öncesinde Yunanistan'a günde 5 bin sığınmacının geçtiğini belirten Çipras, anlaşma sayesinde daha kötü durumların önüne geçildiğini söyledi.

5 Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti ABD Başkanı Trump, seçimlerden önce ilişki yaşadığı Stephanie Clifford'a, susması karşılığında para verildiğini itiraf etti.

6 Abdullah Gül: Hulusi Akar'ın ziyareti gizli değildi Cuma namazı çıkışında Genelkurmay Başkanı Akar'ın ziyaretini doğrulayan Gül, "Gizli kapaklı bir ziyaret değildi" dedi.