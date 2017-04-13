Bitlis’te toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

ABD’de uyuşturucu bağımlıları için ücretsiz bir iğne otomatı hizmete girecek.

Ülkede işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 234 binle 6 haftanın en düşük seviyesinde gerçekleşti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hayır çıkarsa Türkiye'nin en etkili ve güçlü partisi olduğumuz anlaşılacak" dedi.

1 Kuzey Kore'de savaş alarmı: Pyongyang boşaltılıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un başkent Pyongyang'ın derhal tahliye edilmesi emri verdiği iddia edildi.

2 Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar Rahmi Koç, Allah'ın kendisine her istediğini verdiğini belirterek "Her şeyin var, sağlığın var, daha ne istiyorsun?’ diyorum” dedi.

3 Trump: Suriye'de iç savaşı bitirmenin zamanı geldi ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki duruma dair açıklama yaptı.

4 Rusya BM temsilcisi, İngiliz mevkidaşını azarladı Rusya'nın BM temsilcisi Vladimir Safronkov, İngiltere BM temsilcisini dün düzenlenen toplantıda tersledi.

5 Osman Pamukoğlu: 'Hayır' oyları önde HAK ve Eşitlik Partisi onursal genel başkanı Pamukoğlu, "Ülkenin şu an ki durumu Birinci Dünya Savaşının öncesindeki durum ile aynı" dedi.

6 Etyen Mahçupyan 'hayır' diyor Daha önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığını da yapmış yazar Etyen Mahçupyan, referanduma kısa bir süre kala oyunu açıkladı.