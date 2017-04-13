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Bitlis’te toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Hizan ilçesine bağlı Yaylacık köyü kırsalında, jandarma ekipleri tarafından arazi tarama çalışmaları yapıldı.

13.04.2017 - 15:55
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Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından yürütülen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya-15 operasyonu kapsamında Hizan İlçesi'ne bağlı Yaylacık Köyü kırsalında arama ve tarama çalışması yapıldığı bildirildi.

3 AYRI NOKTADA TOPRAĞA GÖMÜLÜ MÜHİMMATLAR BULUNDU

Arazideki çalışmalarında 3 ayrı noktada toprağa gömülü vaziyette, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 50 mühimmat, 2 el telsizi, 2 telsiz şarj cihazı, 2 telsiz bataryası ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

PATLATILARAK İMHA EDİLDİ

Aynı gün Yaylacık Köyü Mesir Tepe mevkiinde ise el yapımı patlayıcı bulundu. 5’er kilogramlık plastik yağ bidonu içerisinde amonyum nitrat ile desteklenmiş basma düzenekli 2 el yapımı patlayıcı yerinde patlatılarak imha edildi.

Bitlis’te toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis’te toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis’te toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis’te toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

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