Bitlis'te trafik kazası: 3 ölü 8 yaralı

Bitlis-Tatvan karayolunun 15. kilometresinde, Ercan Aydoğdu yönetimindeki 13 KD 332 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kadir Sarıgül'ün (28) kullandığı 23 FS 218 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü Sarıgül ile Gülistan Aydoğdu (60) ve Fatih Yalvaç (27) hayatını kaybetti. Yaralanan diğer sürücü Ercan Aydoğdu, Emircan, Abdulsamet, Edanur, Gamze ve Ahmet Aydoğdu, Yusuf Aktaş ve kimliği belirlenemeyen bir kişi ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.