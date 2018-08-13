Bitlis'te yola gömülmüş 100 kilo EYP tespit edildi

Hastane Öncesi Acil Bakımın önemli bir parçasını oluşturan; genellikle kritik durumdaki hastaya ya da yaralıya ilk anda müdahale eden profesyonel sağlık teknikerlerine Paramedik denir.

1 BDDK'dan dolar/TL açıklaması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, swap işlemlerine sınırlama getirdi.

2 'İtalya da Türkiye gibi ekonomik saldırıya uğrayabilir' İtalya Başbakanlık Müsteşarı Giancarlo Giorgetti, ülkesinin tıpkı Türkiye gibi bir ekonomik saldırıya uğrayabileceğini söyledi.

3 Brunson'ın evinin önünde sıkı güvenlik önlemi İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın evinin bulunduğu sokakta güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartıldı.

4 Türkiye'de lüks tüketim turizminde patlama yaşanıyor Türkiye'nin ABD ile yaşadığı sorun nedeniyle spekülasyonlara maruz bırakılan TL, lüks tüketim turizminden avantajlı çıkıyor. Türkiye, dünyada lüks ürünlerin en ucuza satıldığı ülke oldu.

5 CHP'li Pekşen'den dolarla ilgili birlik çağrısı geldi CHP Parti Meclisi Üyesi Haluk Pekşen, Türk lirasının ABD doları karşısında değer kaybı yaşamasıyla ilgili "Bu ağır ve ahlaksız bir saldırıdır" dedi.

6 Merkel'den Türkiye açıklaması Almanya'nın döviz krizindeki Türkiye'ye gönderdiği destek mesajlarına bir yenisi eklendi. Başbakan Angela Merkel "Türkiye'nin ekonomik açıdan istikrarsızlaşması kimsenin çıkarına değil" dedi.