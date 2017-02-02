Bitlis'te yüzlerce kişi donmaktan kurtarıldı

Mahsun Kırmızıgül, kendisine vatan haini diyenlerin birer alçak olduğunu söyledi.

A&G’nin Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gür, yapılan ankete göre evet oylarının % 54 bandında olduğunu söyledi.

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Erdoğan'dan Merkel'in İslamist terör sözüne tepki

Merkel, basın toplantısında "İslamist terör" dedi. Erdoğan, "Müslüman bir Cumhurbaşkanı olarak bunu kabul edemem" diye cevap verdi.