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Bitlis'teki 3 belediyeye kayyum atandı

Bitlis'teki terör soruşturmasında tutuklanan Hizan, Mutki ve Yolalan Belediyelerine kayyum ataması yapıldı.

AA | 23.12.2016 - 20:26
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Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, DBP'li olan Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur, Mutki Belediye Başkanı Özcan Birlik ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Felemez Aydın'ın, "Terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan tutukladığını anımsattı.

GÖREVLENDİRME YAPILDI

Bu nedenle valilik oluruyla Hizan Kaymakamı Hamitoğlu'nun, Hizan Belediyesi başkan vekilliği ve merkeze bağlı Yolalan Belde Belediye başkan vekilliğine, Mutki Kaymakamı Kılıç'ın ise Mutki Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirildiğini vurgulayan Çınar, başkan vekillerinin görevlerine başladığını kaydetti.

TERÖR SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDILAR

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 14 Aralık'ta gözaltına alınan DBP'li Mutki Belediye Başkanı Özcan Birlik, Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur ve Yolalan Belde Belediye Başkanı Felemez Aydın, 20 Aralık'ta tutuklanmıştı.

 


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