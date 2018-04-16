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Bitlis’teki metruk binalar yıkılıyor

Vatandaşların talep ve şikayetleri doğrultusunda şehirde tehlike arz eden metruk yapılar yeniden yapılandırılacak.

İHA | 16.04.2018 - 12:23..
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Bitlis’te metruk halde bulunan ve halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki yapılar, gelen talep ve şikayetler doğrultusunda tek tek tespit edilirken, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından da yıkımları gerçekleştiriliyor.

Bitlis’teki metruk binalar yıkılıyor

HALKIN SAĞLIĞINI VE GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYORDU

Yanma ve yıkılma tehlikesi bulunan, başıboş hayvanların, madde bağımlı insanların ve yasa dışı işleri meslek haline getirmiş kişilerin mesken tuttuğu, özellikle de küçük yaştaki çocuklar için çok büyük risk taşıyan terk edilmiş yapılar, halk sağlığını ve güvenliğini önemli derecede tehdit ediyor.

Bitlis Belediyesi, bu tür özellikleri taşıyan metruk yapıları tespit ederek sahipleri ile iletişime geçiyor ve yapı sahiplerinin rızasını aldıktan sonra yıkım işlemini uyguluyor.

Bitlis’teki metruk binalar yıkılıyor

MAHALLE SAKİNLERİ DE MEMNUN

Yıkım çalışmalarını yakından takip eden mahalle sakinleri, belediyenin böyle bir çalışma yapmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

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