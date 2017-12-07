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Bitlis'teki sokağa çıkma yasağı sona erdi

Bitlis'te 8 köy ve 3 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

AA | 07.12.2017 - 17:48..
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Bitlis'te merkeze bağlı 8 köy ve 3 mahallede 16:00-07:00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı 8 köy ve 3 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis merkez sınırlarındaki Ilıcak, Oğulcak, Aşağıölek, Yukarıölek, Çalıdüzü, İçgeçit, Akçalı ve Bölükyazı köyleri ile Çayır, Govan ve Kürtler mahallesi bölgelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 5 Aralık'ta saat 00.01'den itibaren (ilgili köy ve mezralarda hayatının normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, söz konusu yasak 07 Aralık'ta saat 23.59'dan itibaren kaldırılmıştır."

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