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Biyobenzer ilaç nedir

Biyobenzer ve biyolojik referans ilaçlar, aynı güçte, aynı hastalıkları tedavi etmek için kullanılır.

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Biyobenzer ilaç, ruhsatlı biyolojik referans ilaca benzerlik gösteren ilaçlardan oluşuyor. Biyolojik benzer ürünlerin etkin maddeleri, ilgili referans ilaçların benzeri oluyor.

HASTALIĞI TEDAVİ ETMEDE KULLANILIYOR

Biyobenzer ve biyolojik referans ilaçlar, genel olarak aynı güçte, aynı hastalığı tedavi etmek için kullanılıyor.

TÜM ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASI GEREKİYOR

Biyobenzer ilaçlar, sadece ticari ismi, görünüş ve ambalajlama özellikleri açısından, biyolojik referans ilaçlardan farklılık gösteriyor. Biyobenzer ilaç üretmek için o ürünün klinik araştırmaları dahil, tüm çalışmaların tamamlanmış olması gerekiyor.

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