Biotin nedir

Biotin, bir çeşit B kompleksli vitamin olup, saç ve tırnakların sağlıklı olarak gelişimine katkı sağlar. Özellikle kozmetik ürünlerinde bulunan katkı maddesi açısından önemli bir etken olan biotin, tırnak ve saç uzamasını hızlandırmak ve sağlıklı büyümesi için kullanılmaktadır.

DOĞAL BİOTİN KAYNAKLARI

Biotin her ne kadar kimaysal maddelerle karıştırılarak satışı sağlansa da hammaddesi doğal bileşenlerden oluşmaktadır. Eğer kimyasal yolalrdan bu vitamini almak istemiyorsanız, bunun en güzel yolu ise Ekmek Mayası, Tavuk Ciğer, Hardal Tozu, Yerfıstığı, Fındık, Ay Çekirdeği, Sığır Ciğer, Tavuk Yumurtası: , Badem, Fesleğen ve biber türevleri biotin bakımından oldukça yoğun olup kullanımı önerilmektedir.