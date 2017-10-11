Biyoyansıma nedir

Denizin parlaması olarak bilinen biyoyansıma ile ilgili bilgiler bu yazıda.

BİYOYANSIMA NEDİR?

Biyoyansıma (sea of stars), ateş böcekleri ve benzeri türdeki canlıların tamamen doğal şekilde kendiliğinden ışık saçması ve bu sebeple denizin parlaması olayına verilen addır.

EN BELİRGİN HALİ MALDİVLER'DE

Biyoyansımanın en belirgin hali ve en güzel örneği Maldivler‘in Vaadhoo Adası’nda gerçekleşmektedir. Vaadho Adası’nın kıyılarına yayılan fitoplanktonların biyoluminisens gösterisi suların ışıltılarla kaplanmasına ve dışarıdan parlak görülmesine neden olmaktadır.