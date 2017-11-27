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Black Friday’de 200 binden fazla silah satıldı

Dünya genelinde tüm ürünlerin indirimlerle tüketicilere sunulduğu Black Friday döneminde ABD’de 200 binden fazla silah satıldı.

DHA | 27.11.2017 - 10:12..
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Silah satın alımlarında yapılan devlet geçmiş sorgulama talebi sayılarına göre bu yıl Black Friday, 1998’den bu yana tek günde en fazla silah satışı gerçekleşen gün oldu.

203 BİN SORGULAMA

ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI) verilerine göre Black Friday süresince online silah satın alan kişiler için toplam 203 bin 86 geçmiş sorgulaması talebi yapıldı.

FBI verilerine göre bu rakam 2015’de 185 bin 345, 2016’da 185 bin 713 olarak gerçekleşmişti. Alışveriş yapan kişiler bir satın alma işleminde birden fazla da silah satın alabiliyor.

Black Friday’de 200 binden fazla silah satıldı

Black Friday’de 200 binden fazla silah satıldı

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