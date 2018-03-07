Blackberry Facebook'a patent davası açtı

Blackberry, uzun bir zamandır Facebook'la patentler konusunda anlaşmaya varmak istiyordu ve bu kapsamda görüşmeler yapılıyordu.

BLACKBERRY'DEN PATENT DAVASI

Firma, Facebook'a bağlı WhatsApp ve İnstagram'ın da bazı konuları ihlal ettiği düşüncesinde. Ayrıca BlackBerry Messenger (BBM)'ın teknolojisinin diğer uygulamalar tarafından kopyalandığını ve davanın da bu yüzden ortaya çıktığı açıklandı.

BBM'nin servisinin diğer şirketler tarafından kopyalanması ve Facebook'un anlaşmamaya yanaşmaması hatta işi yokuşa sürmesi, dava açılmasına neden oldu.

FACEBOOK MÜCADELE EDECEK

Facebook’un Genel Müdür yardımcısı Paul Grewal bir açıklama yaptı. Grewal, “BlackBerry’nin davası, maalesef mesajlaşma alanının mevcut durumunu yansıtıyor. Yenilik yapma çabalarından vazgeçen BlackBerry, başkalarının yaptığı yeniliklerden pay kazanmak istiyor. Mücadele etmeyi düşünüyoruz.” diye konuştu. Bu açıklamalardan sonra davanın çok çetin geçeceğini ve yüklü bir tazminat ödemesi yaşanacağını söyleyebiliriz.

NOKIA DA BU DAVADAN 2017 YILINDA NASİBİNİ ALMIŞTI

Geçen sene Qualcomm Inc (QCOM.O) şirketi Blackberry'e 940 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. 2017 yılında ise Nokia da bu patent davalarından nasibini aldı, ancak dava süreci hala devam ediyor.