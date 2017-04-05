Blackwater'ın kurucusu Prince Trump ile Putin'i yakınlaştırdı

Amerikan Washington Post gazetesinin iddiasına göre eski özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince'ın, 11 Ocak'ta Seyşeller'de gerçekleşen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinden bazı isimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimleri bir araya getiren toplantıya aracılık ettiği bildirildi.

Washington Post, Trump ile Putin arasında arka kapı diplomasisi oluşturulması için Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) öncülüğünde ve Blackwater'ın kurucusu Prince'ın aracılığında gizli bir toplantı yapıldığı iddiasını ortaya attı.

Amerikan, Arap ve Avrupalı bazı yetkililere dayandırılan haberde, buluşmanın 11 Ocak'ta Seyşeller'de gerçekleştiği ve Rusya'nın İran'la ilişkileri ve ABD'nin Rusya'ya yaptırımları gibi konuların gündeme geldiği belirtildi. 20 Ocak'taki yemin töreninden kısa bir süre önce yapıldığı iddia edilen toplantı ile Trump'ın Moskova ile bağlarını güçlendirmeye çalıştığı ifade edildi.

Prince'ın, BAE yetkililerine kendisini "Trump'ın gayriresmi temsilcisi" olarak tanıttığı kaydedilen haberde, Blackwater'ın kurucusunun sıkı bir Trump taraftarı olduğu ve seçimlerden önce kampanyasına 250 bin dolar bağış yaptığı da hatırlatıldı.

BEYAZ SARAY VE PRİNCE İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan Prince'ın sözcüsü, Washington Post'taki iddiaları tümüyle reddeden bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Erik'in geçiş süreci ekibinde hiçbir rolü yoktu. Bu tamamen uydurmadır. Söz konusu buluşmanın Başkan Trump'la hiçbir ilgisi yoktu. Neden teröristleri avlaması gereken istihbarat yetkilileri Amerikan vatandaşlarının çevresinde gezip onları takip ediyor?" ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili bir soruya dün Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Seyşeller'le ilgili olarak, "Böyle bir toplantı olduğundan haberdar değiliz ve Erik Prince'ın geçiş süreci ekibinde herhangi bir rolü yoktu." cevabını vermişti.

Blackwater özel güvenlik şirketi, Amerikan Deniz Kuvvetleri bünyesindeki özel birliklerde görev yapmış Erik Prince tarafından 1997'de kuruldu. Bazı Blackwater çalışanları, Irak’ın başkenti Bağdat’ta Eylül 2007’de bir Amerikan konvoyuna yol açmak için çevreye ateş açarak 14 sivili öldürdükleri, 12’den fazla da sivili yaraladıkları iddiasıyla yargılanmıştı. Bu olayla dünya gündemine oturan Blackwater, adını önce 2009'da "Xe Service", 2010'da da "Academi" olarak değiştirdi.