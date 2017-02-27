Blanca Blanco, frikiğiyle Oscar ödül törenine damga vurdu

89'uncusu düzenlenen Oscar ödül töreninde, ödüller kadar davetlilerin şıklık yarışı da dikkat çekti. Ancak davetlilerden biri tüm gözleri üzerine toplamayı başardı.

İÇ ÇAMAŞIRI GİYMEYEN AKTRİS FRİKİK VERDİ

Kaliforniyalı aktris 27 yaşındaki Blanca Blanco, altın rengi, vatkalı, derin mi derin bacak dekolteli elbisesiyle deyimi yerindeyse skandala imza attı. Elbisesinin yırtmacının ayarsızlığından, iç çamaşır giymediği vücudu, bu gösterişli elbisesinin azizliğine uğradı ve patlayan flaşlar o anı yakaladı.

GECEYE DAMGA

Oldukça cüretkar seçimi ile kırmızı halıda kameralara poz verirken rahat tavırlarıyla pozdan poza giren Blanco, frikiğiyle geceye damgasını vurdu.