taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.841
USD
3,7827
EURO
4,6701
ALTIN
161,65
PETR
65,2900

Blobfish nedir

Blobfish; dünyanın en çirkin hayvanı olarak biliniyor.

  1. Haberler
  2. İpucu

fs

Yapılan bir oyalama sonucu dünyanın en çirkin hayvanı seçilen blobfish, akışkan jel gibi görünen bir balıktır.

TEMBEL BİR BALIK

Bu balık Avustralya, Tazmanya ve Yeni Zelanda sularında yaşıyor. Oldukça tembel bir balık olarak anılan blobfish, yemeğin açtığı ağzına düşmesini bekliyor.

AĞIRLIĞI 4-6 KİLO ARASINDA DEĞİŞİYOR

Ağırlığı 4-6 kilo arasında değişiyor. Boyu bazen yarım metreye kadar ulaşabiliyor ve bu ilginç balıklar suyun 600- 1200 metre derinlerinde yaşamlarını sürdürüyor.

NESLİ TÜKENMEK ÜZERE

Ayrıca bu balıkların da nesli tükenmek üzere. 'Çirkin Hayvanları Koruma Derneği' bu hayvanları koruma altına alarak yok olmamaları için çabalıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Paralimpik Oyunlar nedir
Engellilerden oluşan sporcu gruplarının birey veya takım olarak yaptıkları yarışmalara verilen isimdir. Bu oyunlar olimpiyat statüsünde olup olimpiyatlardan hemen sonra gerçekleştirilir.
Paratiroid nedir
Vücuttaki endokrin sisteminin düzenli işlemesine yardımcı olan paratiroid bezleri, kandaki ve kemiklerdeki kalsiyum dengesini sağlar.
HODL nedir
HODL; bir coin’in fiyatı düşerken satmadan direnmek, elinde tutmak anlamına gelen bir terim.
Tarlatan nedir
Tarlatan nedir? Tarlatan ne için kullanılır? Tarlatan ne işe yarar? Tarlatan hangi elbiselerde kullanılır?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Omurga Romatizması - Ankilozan Spondilit nedir

Omurga Romatizması - Ankilozan Spondilit nedir

3
Tırnaklardaki beyaz lekenin nedeni ve çözümü

Tırnaklardaki beyaz lekenin nedeni ve çözümü

17
TEOG sonuçlarına göre nasıl tercih yapılmalı

TEOG sonuçlarına göre nasıl tercih yapılmalı

0
Boyoz nasıl yapılır

Boyoz nasıl yapılır

9
Teokrasi nedir

Teokrasi nedir

5
Antioksidan nedir

Antioksidan nedir

0
Gravite nedir

Gravite nedir

0