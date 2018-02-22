Blobfish nedir

Yapılan bir oyalama sonucu dünyanın en çirkin hayvanı seçilen blobfish, akışkan jel gibi görünen bir balıktır.

TEMBEL BİR BALIK

Bu balık Avustralya, Tazmanya ve Yeni Zelanda sularında yaşıyor. Oldukça tembel bir balık olarak anılan blobfish, yemeğin açtığı ağzına düşmesini bekliyor.

AĞIRLIĞI 4-6 KİLO ARASINDA DEĞİŞİYOR

Ağırlığı 4-6 kilo arasında değişiyor. Boyu bazen yarım metreye kadar ulaşabiliyor ve bu ilginç balıklar suyun 600- 1200 metre derinlerinde yaşamlarını sürdürüyor.

NESLİ TÜKENMEK ÜZERE

Ayrıca bu balıkların da nesli tükenmek üzere. 'Çirkin Hayvanları Koruma Derneği' bu hayvanları koruma altına alarak yok olmamaları için çabalıyor.