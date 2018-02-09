Bloomberg'den 2018 Türkiye turizm değerlendirmesi

Türkiye'nin 2018 yılında turizmden beklentisi oldukça yüksek. Büyük beklentilere neden olan rezervasyon rakamları ve satılan bilet adedi, yeni bir rekor getirecekmiş gibi görünüyor.

ABD'li Bloomberg'de çıkan bir yazı da bu artışı doğrular nitelikte.

İSPANYA CAZİBESİNİ KAYBEDİYOR

Terör saldırıları ile sarsılan İspanya, kaybetmediği turistleri, pahalı fiyatlar nedeniyle kaybedecek gibi görünüyor. Özellikle saldırılardan sonra fazla değişim göstermeyen turist rakamları bugünlerde fiyatların yükselmesi nedeniyle kararsızlık gösteriyor.

Bu durumun İspanya'dan vazgeçen turistin Türkiye'ye gelmesi ile sonuçlanacağı belirtiliyor.

İSTANBUL VE AKDENİZ YENİ ROTA

Fiyat listelerinde yaşanan bu artışlar, turistlerin yönünü değiştirmesine yol açıyor. Türkiye ve Mısır bu yaz Avrupa tatilcilerinin güzergahına geri dönüyor.

Thomas Cook adlı tur operatörü, perşembe günü doğu Akdeniz’deki sıcak deniz istikametlerine yönelik kapasitesini genişleteceğini söylerken, Türkiye ve Mısır gibi doğu Akdeniz ülkelerinde sunulan makul fiyatlara kıyasla bu yaz daha da pahalanacağı, Türkiye’de turizmin yeniden canlanacağı belirtiliyor.

Ayrıca turistlerin Türkiye'yi seçmesindeki bir diğer etmen olarak da sunulan cazip kampanya ve uygun fiyatlar olduğu belirtiliyor.