Bloomberg'den analiz: Doların tiranlığı sona yaklaşıyor

ABD'nin dünyaya açtığı ekonomik savaş, kendi elinde patlamak üzere. Özellike doların kuvvetlenmesine ve ülkelerde ekonomik istikrarsızlık oluşturmaya çalışan ABD yönetiminin bu planı yerli para birimleri projelerinden dolayı çökmek üzere.

Bloomberg, yayınladığı analizde onlarca yıldır uluslararası ekonomide hüküm süren doların tiranlığının sona yaklaştığını yazdı.

"TİRANLIK SONA ERİYOR"

Bloomberg'de yayınlanan yazıda "Doların tiranlığı sona yaklaşıyor" başlığı kullanıldı.

DOLAR KARŞISINDA YERLİ PARA BİRİMİ

İlk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirilen yerli para birimi ile ticaret konusu, Rusya, Çin ve AB tarafından da yoğun olarak gündeme alınıyor.

Bu konuda "Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Avrupalıların dolarla alışveriş yapmasını saçmalık olarak nitelerken Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ABD'den tamamen bağımsız finans araçlarına sahip olmak istediğini açıkça dile getirmişti" hatırlatmasında bulunan Bloomberg, Rusya'nın artan riskler nedeniyle uluslararası hesaplardaki dolar bazlı aktiflerini azalttığını, Çin'in de küresel enerji piyasalarında yuan üzerinden anlaşmalar yaparak doların hakimiyetine meydan okuduğunu vurguladı.





YAPTIRIMLAR DOLARDAN CAYDIRIYOR

Dengelerin bu şekilde değişmesini ABD için kötü haber olarak niteleyen Bloomberg yazarı Peter Coy, ABD'nin müttefikleri de dahil çeşitli ülkelere uyguladığı yaptırımların dolar için doğrudan risk oluşturduğunu kaydetti.

Konuya ilişkin yapılan analizde "Avrupa, ABD'nin yaptırımlarının etrafından dolaşma konusuna çözüm bulamasa dahi, Avrupa'nın bu eğilimini doların hakimiyetinden duyulan ve giderek artan büyük bir memnuniyetsizlik olarak okumak gerekiyor." denildi.