taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1747
Euro
7.13685
Altın
1205.613
Borsa
95432.13
Gram Altın
239.545

Bloomberg'den analiz: Doların tiranlığı sona yaklaşıyor

ABD Merkezli ünlü ekonomi dergisi Bloomberg'de, ABD dolarının yakın zamanda hegemonyasının sona ereceği, ülkelerin dolar kullanımında vazgeçeceği yazıldı.

Haber Merkezi | 04.10.2018 - 17:34..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin dünyaya açtığı ekonomik savaş, kendi elinde patlamak üzere. Özellike doların kuvvetlenmesine ve ülkelerde ekonomik istikrarsızlık oluşturmaya çalışan ABD yönetiminin bu planı yerli para birimleri projelerinden dolayı çökmek üzere.

Bloomberg, yayınladığı analizde onlarca yıldır uluslararası ekonomide hüküm süren doların tiranlığının sona yaklaştığını yazdı.

"TİRANLIK SONA ERİYOR"

Bloomberg'de yayınlanan yazıda "Doların tiranlığı sona yaklaşıyor" başlığı kullanıldı.

Bloomberg'den analiz: Doların tiranlığı sona yaklaşıyor

DOLAR KARŞISINDA YERLİ PARA BİRİMİ

İlk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirilen yerli para birimi ile ticaret konusu, Rusya, Çin ve AB tarafından da yoğun olarak gündeme alınıyor.

Bloomberg'den analiz: Doların tiranlığı sona yaklaşıyor

Bu konuda "Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Avrupalıların dolarla alışveriş yapmasını saçmalık olarak nitelerken Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ABD'den tamamen bağımsız finans araçlarına sahip olmak istediğini açıkça dile getirmişti" hatırlatmasında bulunan Bloomberg, Rusya'nın artan riskler nedeniyle uluslararası hesaplardaki dolar bazlı aktiflerini azalttığını, Çin'in de küresel enerji piyasalarında yuan üzerinden anlaşmalar yaparak doların hakimiyetine meydan okuduğunu vurguladı.

Bloomberg'den analiz: Doların tiranlığı sona yaklaşıyor

YAPTIRIMLAR DOLARDAN CAYDIRIYOR

Dengelerin bu şekilde değişmesini ABD için kötü haber olarak niteleyen Bloomberg yazarı Peter Coy, ABD'nin müttefikleri de dahil çeşitli ülkelere uyguladığı yaptırımların dolar için doğrudan risk oluşturduğunu kaydetti.

Bloomberg'den analiz: Doların tiranlığı sona yaklaşıyor

Konuya ilişkin yapılan analizde "Avrupa, ABD'nin yaptırımlarının etrafından dolaşma konusuna çözüm bulamasa dahi, Avrupa'nın bu eğilimini doların hakimiyetinden duyulan ve giderek artan büyük bir memnuniyetsizlik olarak okumak gerekiyor." denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam

Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam

224
Batman'da şehit sayısı 7'ye yükseldi

Batman'da şehit sayısı 7'ye yükseldi

288
Batman'daki hain saldırının ayrıntıları

Batman'daki hain saldırının ayrıntıları

387
Acun Ilıcalı'ya cemaat sorusu

Acun Ilıcalı'ya cemaat sorusu

156
Kemal Kılıçdaroğlu şehitlere rahmet diledi

Kemal Kılıçdaroğlu şehitlere rahmet diledi

176
Mardin'de kaçak elektrikle mücadele

Mardin'de kaçak elektrikle mücadele

288
Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM