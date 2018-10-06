Bloomberg: Türkiye’nin F-35 üretiminde kritik bir rolü var

Ağustos ayında savunma bütçesini onaylayan ABD Kongresi, Rusya'dan S-400 alımını gerekçe göstererek Türkiye'ye 'F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasına' hükmetti.

Türkiye'ye rahip Andrew Brunson gibi Amerikan vatandaşlarının tutukluluğunu gerekçe göstererek yaptırım uygulayan ABD Başkanı Donald Trump da bunu imzaladı.

Türk bayraklı F-35 görücüye çıktı VİDEO

TÜRK ŞİRKETLERİ 12 MİLYAR DOLARLIK PARÇA ÜRETİYOR

ABD merkezli Bloomberg Businessweek, Türkiye’nin F-35 projesindeki kritik rolünü tüm dünyaya hatırlatan bir haber yayınladı. ''Türkiye havacılık mamullerinin üretiminde küresel bir lider'' değerlendirmesinde bulunan Bloomberg, yayınladığı “Lockheed’in F-35’lerinin Türkiye problemi var” başlıklı makalede 'F-35'in 12 milyar dolar değerindeki parçalarını 10 Türk şirketi imal ettiği, kokpit, ekranı teçhizatı gibi bazı parçaların ise dünyadaki tek kaynağının Türkiye’ olduğunu belirten ifadelere yer verdi.

"TEDARİK ZİNCİRİ KESİNTİYE UĞRAYABİLİR"

F-35'in ana gövdesi, bomba bölmesi kapıları, havadan karaya ekipmanı taşıyan pilonlar gibi anahtar parçalarını Northrop Grunman ile birlikte Türk Havacılık Uzay Sanayii (TAI) ile ortaklarının ürettiğine dikkat çeken Bloomberg, uçağın Türkiye'ye satışının durması durumunda tedarik zincirinin zarar göreceği ve uçak üretiminin kesintiye uğrayacağı vurgusu yaptı.

Yayınlanan haber, ABD Kongresi’nin Türkiye’ye F-35 verilmemesini yönünde attığı adımların geçersizliğini gözler önüne serdi.

Türkiye, haziran ayında iki F-35 savaş uçağını teslim almıştı. 2002'den beri programın katılımcı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, 100 F-35 savaş uçağı almayı taahhüt ediyor.