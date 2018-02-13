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Blue Man Group İstanbul sokaklarında

Müzik, komedi, dans ve teknolojiyi bir araya getiren dünyaca ünlü performans grubu "Blue Man Group", Eminönü meydanında halkla bir araya geldi.

AA | 13.02.2018 - 07:53..
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Ünlü performans grubu Blue Man, İstanbul'da yapacakları gösteri öncesi Eminönü'nde halkla buluştu.

Blue Man Group İstanbul sokaklarında

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Vatadanşlar tarafından yoğun ilgi gören grup, Eminönü esnafı ile birlikte öz çekim yaptı. Showları sırasında hiç konuşmadan performans sergileyen grup, Mısır Çarşısı içindeki dükkanları da gezdi.

"TÜRKİYE'DEKİ İZLEYİCİYLE BULUŞMAK ONUR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen grubun kurucu üyelerinden Chris Wink, "Gösterimizi Türkiye'deki izleyicilerle paylaşabilmek bizim için büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Blue Man Group İstanbul sokaklarında VİDEO

Blue Man Group İstanbul sokaklarında

Blue Man Group, dünya turneleri kapsamında Türkiye'ye ilk kez geldi.

Blue Man Group İstanbul sokaklarında



Blue Man Group İstanbul sokaklarında



Blue Man Group İstanbul sokaklarında



Blue Man Group İstanbul sokaklarında



Blue Man Group İstanbul sokaklarında



Blue Man Group İstanbul sokaklarında



Blue Man Group İstanbul sokaklarında



Blue Man Group İstanbul sokaklarında



Blue Man Group İstanbul sokaklarında



Blue Man Group İstanbul sokaklarında



Blue Man Group İstanbul sokaklarında



Blue Man Group İstanbul sokaklarında



Blue Man Group İstanbul sokaklarında



Blue Man Group İstanbul sokaklarında



Blue Man Group İstanbul sokaklarında



Blue Man Group İstanbul sokaklarında



Blue Man Group İstanbul sokaklarında



Blue Man Group İstanbul sokaklarında



Blue Man Group İstanbul sokaklarında



Blue Man Group İstanbul sokaklarında



Blue Man Group İstanbul sokaklarında

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