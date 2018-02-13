Ünlü performans grubu Blue Man, İstanbul'da yapacakları gösteri öncesi Eminönü'nde halkla buluştu.

MISIR ÇARŞISINDA 3 MAVİ KAFA

Vatadanşlar tarafından yoğun ilgi gören grup, Eminönü esnafı ile birlikte öz çekim yaptı. Showları sırasında hiç konuşmadan performans sergileyen grup, Mısır Çarşısı içindeki dükkanları da gezdi.

"TÜRKİYE'DEKİ İZLEYİCİYLE BULUŞMAK ONUR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen grubun kurucu üyelerinden Chris Wink, "Gösterimizi Türkiye'deki izleyicilerle paylaşabilmek bizim için büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

Blue Man Group İstanbul sokaklarında VİDEO

Blue Man Group, dünya turneleri kapsamında Türkiye'ye ilk kez geldi.