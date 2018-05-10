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Blues müzisyenleri bir araya geliyor

Türkiye'de bir grup müzisyen tarafından kurulan Blues Derneği, Türkiye ve dünya müziğine katkı sağlamayı amaçlıyor.

AA | 10.05.2018 - 12:07..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Türkiye'de blues kültürünün desteklenmesi ve tanıtılması amacıyla müzisyenlerden oluşan bir grup, Blues Derneği'ni kurdu.

TÜRK MÜZİĞİNE KATKI

Müzikseverlerin bir araya gelerek etkileşmesi hedeflenen dernekte, hem yerel hem de uluslararası platformlarda projeler hayata geçirilecek. Blues müzikle ilgili projelere fon, fikir ve iletişim desteği vermek, müzisyen jenerasyonları arasında köprü oluşturmak, kadınların blues müzikteki yerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak, Türkiye ve dünya müziğine katkı sağlamak, derneği öncelikleri arasında yer alacak.

Blues müzisyenleri bir araya geliyor

20 MAYIS'TA TANITILACAK

Blues müziğe merak duyan herkesin üye olabileceği dernekte, atölye ve eğitim çalışmaları, seminerler, yayınlar, festival ve konser faaliyetleri yapılacak. Dernek üyeleri 20 Mayıs'ta Kadıköy Ağaç Ev'de gerçekleştirilecek tanıtım toplantısında, katılımcılara mini bir konser verecek.

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