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Blues'un doğuşu

Kölelikten günümüze uzanan "birlik" müziği Blues'un nasıl ortaya çıktığını sizler için anlatıyoruz.

Detay Haber | 30.03.2018 - 10:58..
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Gökhan Mert GÜNAYDIN / [email protected]

1600'lü yıllarda Amerika'ya getirilen Afrikalı siyahilerin, pamuk tarlasında köle olarak çalıştırılmaya başlamasıyla "birlik, direniş" temalı, çoklu koro performansı ile Blues doğdu. 1865'te köleliğin kaldırılmasıyla, tüm dünyaya yayılan bu müzik türünün artık enstrümanlarla tanışıp kalıcı olması gerekliydi.

Blues'un doğuşu

Vahşi batı filmlerinde gördüğümüz dansçı kızların piyano eşliğinde dans ettiği müzik olan "ragtime" ile harmanlanan bu sözler günümüzdeki Blues'a ilham oldu.

1900'lerin başında geldiğimizde ise kölelik kaldırılmadan önce pirinç ve pamuk tarlalarıyla meşhur Missisipi'de doğan bu müzik türü artık yayılmaya ve bir sürü sanatçı çıkarmaya başladı. Günümüzde Missisipi, hem Blues hem de Jazz sanatçılarının buradan gelmesiyle biliniyor. Ayrıca en kaliteli enstrümanlar ve stüdyolar ise burada bulunuyor.

Blues'un doğuşu

Siyahi şarkıcılar ve soz yazarları 1909 senesinde ise Blues tarihi için ilk adımı attı. Memphis şehrinin belediye başkan adaylarından E.H. Crump, yeni yeni kurulmaya başlayan Blues gruplarından biri olan Handys Bandden, seçim propagandasında kullanılmak üzere bir parça yazmalarını istemişti. Bu grubun yazdığı Mr. Crump isimli parça ile hem E.H. Crump başkanligi kazandı hem de Handys Band, Memphis Blues olgusunu dünyaya yaydı.

BLUES BÖLÜNDÜ

Blues'un doğuşu

1930'larda Blues farklı türlere bölündü. Memphis Blues, Delta Blues, Delta Blues olarak üçe bölünen bu türler, Louis Armstrong'un trompetçi olduğu dönemle sesinin keşfedilmesi ile iyice kollara bölündü. Artık Blues hareketlilikten çıkıp yalın ve sese odaklı bir hal aldı.

B.B. KING

Blues'un doğuşu

Kollara ayrılan Blues'un sanatçıları da bir o kadar arttı. 1948 yılında Riley King isimli bir radyocu, ilk siyahi radyosu olan WDIA Memphis ile anlaştı ve dört yıl sürecek bir radyo programı sunmaya başladı. Bu program sayesinde dinleyicileri ona yeni bir isim taktılar: "Blues Boy" ya da kısaca "B.B. KING."

ELVIS VE THE ROLLING STONES

Blues'un doğuşu

1956 yılında ise Heartbreak Hotel şarkısıyla, Blues’un artık Rock’n Roll’a evrilmesinin önünü açan isim Elvis Presley ortaya çıktı.

II. Dünya savaşından sonra İngiltere’de kalan Amerikalılar, yanında getirdikleri Blues albümlerini orada bıraktıı ve İngilizler yeni akımlarıyla ülkede büyük yankı uyandırdı. Keith Richard ve Mick Jagger kendi gruplarını kurdu. Grubun ismi ise “The Rolling Stones”.

Blues'un doğuşu

JIMI HENDRIX

En son gitarın efsanesi ve “27 Klübü”nün bir üyesi olan Jimi Hendrix kendini 1967 yılında gösterdi. İlginç gitar teknikleri ile adından söz ettiren sanatçı Blues’un evrilmesine büyük katkıda bulundu.

Blues'un doğuşu

Rock’n Roll, Saykodelik Rock türevlerinin atası olarak kabul edilen Blues günümüzde artık az da olsa kenar köşelerde yapılmaya devam ediyor.

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