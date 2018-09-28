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BM 2017 verilerine göre Türkiye turizmde dünya 8'incisi

BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), 2017 yılı turizm raporunu açıkladı. Türkiye, 38 milyon ziyaretçi sayısı ile iki basamak yukarı çıkarak dünyada 8'inci sıraya yerleşti. Almanya ise 9'uncu sırada kaldı.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 16:46..
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BM 2017 verilerine göre Türkiye turizmde dünya 8'incisi

Türkiye'de ilan edilen "turizmin altın yılı" meyvelerini teker teker vermeye başladı. Birleşmiş Milletler, 2017 yılında dünyadaki turist hareketliliğini rakamlara döktü. rapora göre Türkiye en çok ziyaretçi çeken ülkeler listesinde 8'inci sırada yer aldı.

BM 2017 verilerine göre Türkiye turizmde dünya 8'incisi

TURİZMDE DEV RAKAM

Yayınlanan rapora göre, Türkiye'ye geçen yıl 38 milyon turist geldi. Türkiye, 2016'da 10'uncu sırada yer alırken, 2017'de yükselerek dünyanın en çok turist çeken 8'inci ülkesi oldu.

BM 2017 verilerine göre Türkiye turizmde dünya 8'incisi

Ortadoğu'yu gezenlerin sayısı ise 58 milyon olarak belirlendi. Buna göre Türkiye, bölgeye gelen turistlerin yüzde 60'ından fazlasını ağırladı.

BM 2017 verilerine göre Türkiye turizmde dünya 8'incisi

ALMANYA GERİMİZDE KALDI

Türkiye'nin pozitif verileri bununla da sınırlı kalmadı. Listeye göre Almanya da dahil olmak üzere Avrupa'nın gözde ülkelerinin büyük bir kısmı, sıralamada Türkiye'nin gerisinde kaldı.

BM 2017 verilerine göre Türkiye turizmde dünya 8'incisi

BM, 2017 yılındaki turist hareketliliğini rakamlara döktü VİDEO

AVRUPA EN ÇOK TECİH EDİLEN KITA

Rapora göre, Dünya genelinde 1 milyar 323 milyon kişi turist olarak bir başka ülkeye ziyarette bulundu.

Avrupa yüzde 51 ile en çok tercih edilen kıta oldu. Avrupa'yı 671 milyon, Asya-Pasifik ülkelerini ise 324 milyon kişi ziyaret etti. 87 milyon turist kabul eden Fransa listede ilk sırayı aldı. Onu, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri izledi.

1 BUÇUK TRİLYON DOLARLIK SEKTÖR

Rapora göre, turizm sektörü küresel ekonomiye de önemli katkı sağlıyor. 2017 yılında sektör 1 buçuk trilyon dolar gelir elde etti.

Bu da dünyadaki tüm gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10'una tekabül ediyor.

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