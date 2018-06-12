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BM: 2,5 milyon mülteci İdlib’i terk edebilir

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye ordusu ve müttefiklerinin İdlib’te yürüttüğü harekatın büyük bir göç dalgasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

İHA | 12.06.2018 - 13:20..
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BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, bölgede yaşayan 2,5 milyondan fazla sivilin ülkede gidebilecekleri bir yerlerinin kalmadığını ifade etti.

"ÇATIŞMA BAŞLADIĞINDAN BERİ EN YÜKSEK SAYI"

Moumtzis, “Durum çok acı verici. Yılın ilk dört ayında 900 binden fazla kişi Suriye’deki evlerini terk etti. Bu, çatışma başladığından beri en yüksek sayı” dedi.

BM: 2,5 milyon mülteci İdlib’i terk edebilir

Yaklaşık 6.2 milyon insanın yerlerinden edildiğini belirten Moumtzis, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiğini, ülkede tüm alt yapının tahrip olduğunu aktardı.

"BARIŞÇIL BİR YOL GÖRMEK İSTİYORUZ"

İdlib’teki durumun daha da kötüleşmesini, Doğu Halep ve Doğu Guta’nın tekrarı haline gelmesini önlemek için yapılması gerekenlerin altını çizen Moumtzis, “İdlib’te sahip olduğumuz büyük endişe Dera’nın güney bölgesinde olduğu gibi. Barışçıl bir yol görmek istiyoruz. İdlib’de gelişen bir Doğu Guta senaryosunu görmemek için endişeleniyoruz. Orada yaşayan kadınlar, çocuklar göz önüne alındığında sivillerin korunması noktasında büyük endişe oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

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