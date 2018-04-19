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BM askeri yasa dışı silah sattı tepkiler büyüdü

Orta Afrika Cumhuriyeti, BM Barış Misyonu bünyesinde yer alan bir askerin yasa dışı yollarla mühimmat sattığının ortaya çıkması üzerine tepkilerini büyüttü.

AA | 19.04.2018 - 00:40..
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Yasa dışı gruplara silah satan askerlerine duyarsız kaldığı yönünde eleştirilen BM'ye karşı alınan tavır karşısında tepkiler arttı. Medyada yer alan haberlerin doğruluk payının olması durumunda, BM'nin barış yürütme eyleminin güvenilirliğini kaybedeceği de vurgulandı.

"BARIŞ ADIMLARI SAĞLIKSIZ

OCDH'nin ülkedeki güvenlik durumunu dikkatle takip ettiği belirtilen açıklamada, "Medyada geçtiği gibi eğer BM askerlerinin yasa dışı askeri mühimmat sattığı doğruysa ülkede barış için atılan adımların sağlıksız ilerlediği anlaşılır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası toplumun doğru bilgilendirilmesi adına BM'nin soruşturmasının sonuçlanmasını beklemek yerine "davaya ışık tutmak için" şeffaf bir kurulun soruşturmayı ele almasının daha doğru olacağı görüşüne yer verildi.

Öte yandan OCDH'nin söz konusu talebinin etkili olması için Bangui Yüksek Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına dilekçe sunduğuna işaret edildi.

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