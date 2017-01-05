BM Astana'daki Suriye görüşmelerine katılacak

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde yürürlülüğe giren ateşkesten bazı ihlallere rağmen son derece memnun olduğunu belirterek, BM olarak Astana'da yapılacak Suriye barış görüşmelerine katılacaklarını açıkladı.

"SADECE BİZ DEĞİL SURİYE HALKI DA MEMNUN"

Uluslararası Suriye Destek Grubunun, İnsani Erişim Çalışma Grubu toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen de Mistura, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısını kınayarak, Türk halkına ve saldırıda hayatını kaybeden diğer ülke vatandaşlarına başsağlığı diledi. De Mistura, Suriye'de bazı ihlallere rağmen Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde yürürlüğe giren ateşkesten son derece memnun olduklarını belirterek, "Sadece biz değil, (BM) Güvenlik Konseyi ve açıkçası Suriye halkı da bundan memnun." dedi.

"UMARIM BU GİRİŞİM BAŞARIYA ULAŞACAK"

Türkiye ve Rusya'nın ateşkesin iki garantör ülkesi olduğuna vurgu yapan de Mistura, her iki ülkenin Suriye için başlatmış olduğu insiyatifin desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. "Umarım bu girişim başarıya ulaşacak" diyen de Mistura, BM olarak ateşkesin iki garantör ülkesi Türkiye ve Rusya'yı destekleyeceklerini ve her iki ülkeye de Suriye'deki istatistik alanında katkıda bulunmaya devam edeceklerini aktardı.