taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.876
USD
4,4669
EURO
5,2709
ALTIN
186,65
PETR
76,5500

BM: Çocuklar ölüyor, Türkiye baskı yapsın

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İdlib'e düzenlenen hava saldırılarından endişe duyduğunu söyledi.

AA | 11.06.2018 - 06:32..
  1. Haberler
  2. Dünya

İdlib'de düzenlenen hava saldırılarında çocukların hayatını kaymesinden dolayı endişe duyduğunu belirten Guterres, Suriye'de nüfusunun yüzde 60'ının çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilerek İdlib'e gittiğini söyledi.

BM: Çocuklar ölüyor, Türkiye baskı yapsın

TÜRKİYE'NİN BASKI YAPMASINI İSTEDİ

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İdlib'in Astana'da varılan anlaşma gereği gerginliği azaltma bölgesi olduğu hatırlatılarak, anlaşmanın garantörleri Rusya, Türkiye ve İran'dan anlaşmaya bağlı kalınması için taraflara baskı yapmaları talep edildi.

İdlib'in kuzeyindeki Zerdene köyüne 7 ve 8 Haziran'da hava saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'in, nüfusunun yüzde 60'ını çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmiş sivillerin oluşturduğu İdlib'e düzenlenen hava saldırılarından ve bu saldırılarda aralarında çocukların da olduğu sivil kayıplarından derin endişe duyduğu aktarıldı.

"SİVİLLERİN KORUNMASINI GEREKİYOR"

Guterres taraflara İdlib'de hava saldırıları ve çatışmalara derhal son verilmesi, sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısı yaptı.

Suriye'de rejime ait savaş uçaklarının İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki bir çocuk hastanesi ve sivil yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırılarında 17 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Perşembe gecesi de İdlib'in Zerdene köyündeki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında en az 42 sivil yaşamını yitirmişti.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Hastaneye almazlardı sıkıysa şimdi de almasınlar

Erdoğan: Hastaneye almazlardı sıkıysa şimdi de almasınlar

207
Türkiye'nin ilk yerli türbin motoru başarıyla test edildi

Türkiye'nin ilk yerli türbin motoru başarıyla test edildi

143
Kanada-ABD hattı geriliyor; Kanada'dan ihanet cevabı

Kanada-ABD hattı geriliyor; Kanada'dan ihanet cevabı

16
Erdoğan'dan CHP'ye: Bizim zulmeden dostumuz olmaz

Erdoğan'dan CHP'ye: Bizim zulmeden dostumuz olmaz

38
Netanyahu: İran halkını kuraklıktan kurtaracağız

Netanyahu: İran halkını kuraklıktan kurtaracağız

90
Rusya'da Permiyen döneme ait 2 yırtıcı tür keşfedildi

Rusya'da Permiyen döneme ait 2 yırtıcı tür keşfedildi

11
Başbakan Yıldırım'dan taksicilere: Algıyı değiştirin

Başbakan Yıldırım'dan taksicilere: Algıyı değiştirin

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM