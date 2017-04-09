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BM Daimi Temsilcisi Haley: 'Esad görevde kaldığı sürece'

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: "Esad Başta Oldukça, Suriye'de Siyasi Çözüm Olmaz"

09.04.2017 - 16:52
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ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad görevde kaldığı sürece, Suriye'de siyasi çözüm görmediğini söyledi.

BM Daimi Temsilcisi Haley: 'Esad görevde kaldığı sürece'

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad görevde kaldığı sürece, Suriye'de siyasi çözüm görmediğini söyledi. Haley, "Esad'ın Suriye'nin başında kaldıkça, Suriye'ye barışın ve istikrarın geleceğini düşünmüyorum." dedi.

Haley, CNN televizyon kanalına verdiği röpörtajda kendisine yöneltilen "Başkan Trump Suriye'ye başka saldırı emri verir mi?" sorusuna da, "Daha fazla saldırı yapma gereği duyarsa, yapacaktır." karşılığını verdi.

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