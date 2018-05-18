BM, Gazze'ye heyet gönderecek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsrail’in, Gazze- İsrail sınırında yaşanan çatışmalarda orantısız güç kullanması sebebi ile bölgede ‘savaş suçu soruşturması’ yapmak üzere Filistin’e bir heyet gönderme kararı aldı.

2 ÜLKE RET OYU KULLANDI

BM İnsan Hakları Konseyi’nin İşgal altındaki Filistin topraklarında kötüleşen insan haklarını değerlendirmek üzere özel oturum düzenlendi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra’ad al-Hussein’in uluslararası bir soruşturma çağrısı ile yapılan oylamada 29 ülke soruşturmaya destek vererek lehte oy kullandı, 2 ülke ret, 14 ülke çekimser oy kullanıldı.

63 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını ve İsrail İşgalinin 70. yıl dönümünü protesto etmek için 14 Mayıs’ta Gazze- İsrail sınırında gösteri yapan Filistinlilere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 63 kişi hayatını kaybetmiş binlerce kişi de yaralanmıştı.