BM Genel Kurulu'nda Gazze konuşulacak

Türkiye, ABD'nin vetosuna uğrayan Filistinli sivillere uluslararası koruma sağlanmasını öngeren karar tasarısı için bastırıyor. Türkiye'nin BM Genel Kurulu'na taşıdığı tasarının Genel Kurul'da önümüzdeki Çarşamba günü ele alınması bekleniyor.





TASARININ BENZERİ OLACAK

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Filistin Daimi Temsilcisi Riyad Mansur'un da aralarında bulunduğu diplomatlar, tasarı için acil toplantı yapmak üzere BM Genel Kurulu Başkanı Miroslav Lajcak ile görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Genel Kurul'a getirilecek tasarının, vetoya uğrayan tasarının benzeri olacağını söyledi.

Mansur, "Gazze Şeridi'nde bugün de İsrail ateşi sonucu 4 kişi öldürüldü, 7 kişi ciddi olarak yaralandı. Bugüne kadar 650 kişi yaralandı, başka ölenler oldu. Filistinli sivil halka karşı girişilen bu vahşeti en güçlü biçimde kınıyoruz. Amacımız sivil halk için koruma sağlamak" dedi.