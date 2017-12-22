BM Genel Kurulu'nda gecenin kazananları-kaybedenleri

Birleşmiş Milletler dün tarihinin en önemli oylamasını gerçekleştirdi. Yalnızca Kudüs'ün kaderini tayin etmeyen bu oylama BM'nin bundan sonraki meşruiyetini ve dünyanın hala adil bir düzene sahip olabileceğini gösterdi.

BM Genel Kurulu'ndan akıllarda kalan üç fotoğraf bu durumun gidişatını adeta bizlere özetledi.

İYİ

Bir işleyişteki dengeyi açıklamak anlamıyla kullanılan "iyi-kötü-çirkin" kelimeleri dün BM'deki durumu en iyi açıklayan kelimeler oldu ve bu kelimeler adeta bazı fotoğraf kareleriyle vücut buldu.

Oylamanın sonlandığı sıralarda sonuçtan büyük bir mutluluk duyan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu bu tablo karşısında büyük bir mutluluk yaşadı ve oylamadan geriye "iyi" taraftan bu kare kaldı.

KÖTÜ

Kötü tarafta ise Kudüs'ü hukuksuzca gasp etmeye çalışan ve bir terörist gibi devleti paramparça ederek içten yok etmeye çalışan İsrail yönetimi vardı.

İsrail'in BM Temsilcisi Danny Danon sonuçların açıklandığı sırada tasarıya "evet" oyu veren devletleri tek tek not etti; demokrasiye, insanlığa ve BM tarihine damga vuran anlar bu karelerle ölümsüzleşti.





ÇİRKİN

ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley deyim gereği "çirkin" tarafta yer alıyor. Tipiyle alakalı olmayan bu "çirkinlik" bizzat savunduğu ve düşündüğü görüşlerini ilgilendiriyor.

BM Güvenlik Konseyi'nde çekilen bu görüntü adeta 128 karşıt oy ile evine uğurlanan ABD temsilcisi için bir prova niteliğinde olmuştu. Zira Güvenlik Kurulu'nda yapılan oyalamada da ABD'ye 14 karşıt oy kullanılmıştı.



