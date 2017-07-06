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BM Genel Seketeri Katar krizinde devreye girdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Katar krizinde çözüm bulmak amacıyla özel temsilcisini Körfez’e gönderdi.

06.07.2017 - 08:11
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ANTONİ

Birleşmiş Milletler BM Siyasi Şefi Jeffrey Feltman dört Körfez ülkesi ile Katar arasındaki krize çözüm bulmak amacıyla taraflarla görüşmelerde bulunacak.

ÖNCE KUVEYT SONRA KATAR

BM Sözcüsü Stephane Dujarric gazetecilere yaptığı açıklamada özel temsilci Jeffrey Feltman’ın halen bölgede olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri ve krizde arabulucuk yapan Kuveyt’te görüşmelerinin ardından Katar’ın başkenti Doha’ya geçeceğini söyledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır Dışişleri Bakanları Katar krizini görüşmek üzere dün Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya gelerek 13 maddelik şartlar listesine Katar’ın verdiği resmi yanıtı görüşmüşlerdi.

Dört Arap ülkesinin dışişleri bakanları dünkü toplantı sonunda Katar’ın verdiği yanıtın "ciddi olmadığını" belirtip, Katar’ı "sorunun ciddiyetini anlamamakla" suçlamışlardı.

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