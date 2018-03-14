BM Genel Sekreteri: Gururlu bir feministim

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu dün başladı. 12–23 Mart 2018 tarihleri arasında yürütülecek çalışmalarda kadınların temel sorunları evrensel düzeyde kapsamlı olarak masaya yatırılacak.



Her yıl üye devletler, Birleşmiş Milletler’e bağlı kurumlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldıkları çalışmalarda toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınların güçlendirilmesi, küresel standartlarının belirlenmesi gibi konularda kadınların güçlendirilmesini teşvik edebilecek yeni politikalar ve eylem planları tartışılıyor.

Oturumun açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptı.

"GURURLU BİR FEMİNİSTİM"

BM Genel Sekreteri Guterres, kadınların kendilerine uygulanan ayrımcılığa, tacize dikkat çekmek, haklarını aramak için “Ben de”, “Şimdi Tam Zamanı” gibi kampanyalar yürüterek haklarını savunduklarını belirtti ve kadına yapılan ayrımcılığın dünyaya çok büyük zarar verdiğini söyledi.



Genel Sekreter Guterres, kendisini “gururlu bir feminist” olarak gördüğünü belirterek şöyle konuştu:



“Asırlardır erkeğin hakim olduğu bir dünya, erkeğin hakim olduğu kültür günümüze çok zarar verecek bir miras bıraktı. Kadına yönelik ayrımcılık topluluklara, örgütlere, şirketlere, ekonomilere ve toplumlara zarar veriyor. İşte bu yüzden tüm erkekler kadın haklarını ve cinsiyet eşitliğini desteklemelidir. İşte bu yüzden kendimi gururlu bir feminist olarak görüyorum.”