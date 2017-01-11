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BM Genel Sekreteri Guterres BM'yi eleştirdi

Guterres, görevlerinin savaşları engellemek olduğunu hatırlatarak, barışın sağlanması için örgütün değişikliklere gitmesi çağrısında bulundu

AA | 11.01.2017 - 00:24
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BM Genel Sekreteri Guterres BM'yi eleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ne ilk hitabında, BM'nin önceliğinin uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması olduğunu vurguladı.

"MİLYONLARCA İNSAN BM'YE BEL BAĞLADI"

Kriz bölgelerindeki milyonlarca insanın BM Güvenlik Konseyi'ne bel bağladığını ancak krizleri önlemek yerine çok fazla zaman ve kaynak harcandığına dikkati çeken Guterres, "İnsanlar çok büyük bedeller ödüyor." dedi.

"BARIŞI SAĞLAMAK İÇİN DEĞİŞİKLİĞE GİTMELİYİZ"

BM'nin yeni bir yaklaşım belirlemesi gerektiğininin önemine işaret eden Guterres, "Birleşmiş Milletler savaşları önlemek için kuruldu. Barışı sağlamak için tutumumuzu gözden geçirmeli, strateji, yapı ve operasyonlarımızda değişikliğe gitmeliyiz." ifadesini kullandı.

"BM'NİN İTİBARINI GÜÇLENDİRMEMİZ GEREK"

Guterres, üye ülker birbirine güvenmediği için krizleri önleme konusunda birçok fırsatın kaçırıldığını belirterek, "Bugün liderlik ortaya koyarak, barışı öncelik vererek, Birleşmiş Milletler'in itibarını ve nüfuzunu güçlendirmemiz gerek." şeklinde konuştu.

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