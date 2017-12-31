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BM Genel Sekreteri Guterres'ten 2018 uyarısı

Guterres, dünyayı, barıştan daha fazla uzaklaşıldığı ve 2018'de daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalınacağı konusunda uyararak birlik çağrısı yaptı.

AA | 31.12.2017 - 22:46..
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten 2018 uyarısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yayınladığı yeni yıl mesajında, çatışmaların derinleştiğine, yeni tehlikelerin ortaya çıktığına ve nükleer silahlarla ilgili küresel endişenin soğuk savaştan beri en yüksek seviyelere ulaştığına dikkati çekti.

Eşitsizliklerin her geçen gün arttığını, korkunç insan hakları ihlalleri, milliyetçilik ve yabancı düşmanlığı ile karşı karşıya kalındığını ifade eden Guterres, iklim değişikliği konusunda da uyarıda bulundu.

"DÜNYA TEYAKKUZDA OLMALI"

Guterres, dünyayı, barıştan daha fazla uzaklaşıldığı ve 2018'de daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalınacağı konusunda uyararak birlik çağrısı yaptı.

Dünyanın "teyakkuzda olması" gerektiğini vurgulayan Guterres, "2018'e başlarken birlik çağrısı yapıyorum. Dünyamızı daha güvenli bir yer haline getirebilir, krizleri çözebilir, nefreti yenebilir, ortak değerlerimizi savunabiliriz ama bunları ancak birilik olursak yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

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