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BM Genel Sekreteri'nden Türkiye, Rusya ve İran'a çağrı

Antonio Guterres, Türkiye, Rusya ve İran'a İdlib'de savaşı önleme ve sivillerin korunması için hiçbir çabayı boşa çıkarmama çağrısında bulundu.

AA | 12.09.2018 - 09:14..
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Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamasında, İdlib'de çok fazla şeyin tehlikede olduğunu belirterek kana bulanmış Suriye'de geniş çaplı bir savaştan kaçınılmadığı takdirde daha önce hiç görülmemiş bir insani felaket yaşanacağı uyarısı yaptı.

BM Genel Sekreteri'nden Türkiye, Rusya ve İran'a çağrı

"GİDECEK HİÇBİR YERLERİ YOK"

İdlib'de yaşayan yaklaşık 3 milyon kişinin yarısının daha önce yerlerinden edildiğini hatırlatan Guterres, ''Hayatları altüst oldu ve gidecek hiçbir yerleri yok.'' dedi.

SURİYE'DEKİ SON ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİ

Guterres, İdlib'in Suriye'deki son çatışmasızlık bölgesi olduğunu ve kan banyosuna dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.

İdlib'deki mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını ve teröristlerin varlığına da müsaade edilemeyeceğini söyleyen Guterres, terörle mücadele ederken uluslararası yükümlülüklerin de unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

BM Genel Sekreteri'nden Türkiye, Rusya ve İran'a çağrı

TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN'A ÇAĞRI

Doğrudan ve dolaylı tüm taraflara açık bir çağrıda bulunduğunu belirten Guterres, özellikle Türkiye, Rusya ve İran'a İdlib'de savaşı önleme ve sivillerin korunması için hiçbir çabayı boşa çıkarmama çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri'nden Türkiye, Rusya ve İran'a çağrı

"YETERİNCE ACI ÇEKTİLER"

Suriye'de krize siyasi çözüm bulunması mesajını her fırsatta tekrar edeceğini belirten Guterres, ''Yeterince acı çekmiş bu insanları korumak ortak sorumluluğumuz.'' diye konuştu.

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