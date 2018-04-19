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BM gözlemcileri Lübnan'da Ferrari ile geziyor

Lübnan'dan çekilen bir fotoğraf karesi bu kadarı da olmaz dedirtti. 1 milyon mültecinin çadırlarda yaşadığı Lübnan'da BM görevlilerinin Ferrari ile gezdiği belirtildi.

Haber Merkezi | 19.04.2018 - 14:54..
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Birleşmiş Milletler görünürde mülteci konusunda en çok efor sarf eden oluşumlardan biri. Ancak bu işin özü maalesef görüneni yansıtmıyor. 1 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan'da, BM temsilcilerinin Ferrariler ile gezerek "gözlem" yaptığı belirtiliyor.

BM gözlemcileri Lübnan'da Ferrari ile geziyor
Fotoğraf: Peter Speetjens/ @PeterBeirut

OTOBANDA BM PLAKALI FERRARİ

Twitter üzerinde yayınlanan bu fotoğraf karesi ilk olarak Peter Speetjens isimli bir aktivist tarafından paylaşıldı. Fotoğraf karesinde kırmızı spor bir Ferrari aracın otobanda ilerlediği görülüyor.

BM gözlemcileri Lübnan'da Ferrari ile geziyor

Bu aracın Lübnan'da bulunması çok da ilginç değil. İlginç olan şey aracın plakası: BM'ye ait olduğu belirtilen plaka, BM'nin bölgedeki üst düzey yetkililerine verdiği şahsi araçlara ait. "Yardım" için bölgede bulunan ekiplerin Ferrari ile gözlem yapması, tepkilere neden oldu.

400 BİN DOLARLIK ARAÇ

Araca ilişkin bir diğer çirkin detay ise otomobilin fiyatı. Yaklaşık 1 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan'da mülteciler hem devletin hem de BM'nin sağladığı imkanlar ile çadırlarda yaşıyor.

400 bin dolarlık bir araca finansman sağlayabilen BM'nin, o parayı mültecilere daha iyi bir yaşam ve daha çok mülteciye barınma imkanı sağlamak yerine kullanması büyük tepkilere neden oldu.

MÜLTECİLER ÇADIRDA BM FERRARİ'DE

İlk olarak Peter Speetjens isimli bir aktivistin sosyal medya hesabında yayınlanan fotoğraf, büyük tepki çekti. Fotoğraf Speetjens'in hesabından "UNP" ... Bir #BM şahsi aracı ... 400,000 $ #Ferrari ... # Lübnan 'ın sahil yolu üzerinde bir arkadaşım tarafından çekildi... Ve bu arada 1 milyon #Suriyeli mülteci çadırlarda yaşamaya devam edecek..." sözleriyle paylaşıldı.

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