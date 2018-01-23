BM Güvenlik Konseyi Afrin için toplandı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Fransa'nın talebi üzerine acil olarak toplanarak Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı ve Suriye'de kötüye giden insani krizi değerlendirdi.

"TÜRKİYE'NİN SINIRLARINA KARŞI DİKKAT"

BM'nin yardımlardan sorumlu yetkilisi Mark Lowcock'un raporunun da ele alındığı toplantı, kapalı kapılar ardından yapıldı.Toplantının ardından gazetecilere konuşan Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, oturumda Afrin operasyonunun gündeme geldiğini söyledi.

Delattre, "Oturumdaki tartışmada itidal çağrımızın paylaşıldığına inanıyorum" dedi ve Fransa'nın "Türkiye'nin güvenliğine, topraklarına ve sınırlarına karşı dikkatli olduğunu" belirtti.

"BİR NUMARALI SORUMLU ESAD"

Delattre, "Müttefikler arasındaki birliği en öncelikli konu, yani özellikle terörle ve Daeş'le mücadele bağlamında devam ettirmek hayati önem taşıyor" diyerek, Suriye'deki insani krizin "bir numaralı sorumlusunun Esad rejimi" olduğunu belirtti.

Ankara YPG'yi PKK'nın Suriye kolu olarak görüyor. PKK, AB ve ABD tarafından da terörist örgüt olarak kabul ediliyor. Ancak ABD, Suriye'de IŞİD ile mücadelesinde YPG ile işbirliği yapıyor ve bu konu ABD ile Türkiye arasındaki en önemli gerginlik sebeplerinden birini oluşturuyor.