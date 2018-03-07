BM Güvenlik Konseyi'nde acil Suriye toplantısı

Suriye'de BM kararına rağmen uyulmayan ateşkes, acil toplantı kararıyla yeniden BM'nin gündeminde. 30 günlük ateşkes kararını ele almak üzere çarşamba günü acil olarak toplanma kararı alan birlik, New York'ta kapalı kapılar ardında toplantı yapacak.

ATEŞKESE UYULMAMASI TARTIŞILACAK

BM Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülke ateşkes kararına uyulmamasının sonuçlarını masaya yatıracak.

BM Güvenlik Konseyi, 24 Şubat'ta düzenlediği oturumda Rusya'nın da onay vermesi üzerine Suriye genelinde ateşkes kararı almıştı. Güvenlik Konseyi kararında ateşkes ile çatışmaların sürdüğü bölgelere yardımların ulaştırılmasını, çatışmalarda yaralananların ve hasta olanların da tahliye edilebilmesini hedeflemişti.