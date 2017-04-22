taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.424
USD
3,6401
EURO
3,9043
ALTIN
150,33
PETR
51,9300

BM: İdlib'de ağır çekimde bir felaket yaşanabilir

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Pinheiro, İdlib ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.

22.04.2017 - 06:50
  1. Haberler
  2. Dünya

e

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Pinheiro, BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'de inceleme yapan bağımsız BM panelinin bulguları konusunda bilgilendirken sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Suriye'de krizin taraflarının çıkarlarını sivillerin güvenliğinin önüne koymaya devam ettiğini ifade eden Pinheiro, bütün tarafların Halep kuşatması sırasında ve kent düşerken ihlallerde bulunduğunu belirtti.

"SİVİLLER CİDDİ TEHLİKE ALTINDA"

Tahliye anlaşmalarının ardından ise on binlerce insanın İdlib'e ve Halep'in batısına gittiğini anlatan Pinheiro, "İdlib'de ağır çekimde bir felaket yaşanacağı kanaatindeyiz ve sivillerin ciddi tehlike altında olduğundan endişe ediyoruz." dedi.

Pinheiro, Halep'in batısında terör örgütü El Nusra ve bazı Radikal silahlı grupların varlığının bu bölgede ve İdlib'de çatışmaları artırabileceğine ilişkin ciddi endişe yarattığını söyledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde çok sayıda yalan haber

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminde çok sayıda yalan haber

23
ABD: Çin savaş uçaklarında olağanüstü hareketlilik var

ABD: Çin savaş uçaklarında olağanüstü hareketlilik var

14
Daçka, İspanya'da Real Madrid'i devirdi

Daçka, İspanya'da Real Madrid'i devirdi

3
Arkansas'ta 1 kişi zehirli iğne ile idam edildi

Arkansas'ta 1 kişi zehirli iğne ile idam edildi

18
Cinsel organından uyuşturucu çıktı

Cinsel organından uyuşturucu çıktı

13
İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul'da FETÖ operasyonu

2
Adana'da hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

Adana'da hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM