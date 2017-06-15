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BM ile Filistin arasında 1,3 milyar dolarlık anlaşma

Filistin hükümeti ile BM arasında mali hibe ve geliştirme faaliyetleri için 2018-2022 yıllarını kapsayan 1,3 milyar dolarlık anlaşma yapıldı

15.06.2017 - 16:42
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BM ile Filistin arasında 1,3 milyar dolarlık anlaşma

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin Başbakanı Rami El-Hamdallah’ın ofisinde düzenlenen merasimde BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları İnsani Yardım Koordinatörü Robert Piper ile Filistin Toplumsal Kalkınma Bakanı İbrahim Şair arasında 5 yıllık mali hibe ve geliştirme faaliyetleri için 1,3 milyar dolarlık anlaşma yapıldığı belirtildi.

YATIRIM YAPILACAK

Açıklamada, BM’den yapılacak olan mali hibe ve geliştirme faaliyet yardımlarının, Filistin’in mahrum bölgelerine yatırıma dönüşeceği aktarıldı.

Uluslararası birçok kuruluşun Filistin’in çeşitli bölgelerinde doğrudan kalkınma projeleri geliştirdikleri belirtilen açıklamada, yine alınan yardımların Filistin Devlet kurumlarının inşası ile kamu hizmet alanlarında değerlendirileceği kaydedildi.

İşgal altındaki Filistin bölgeleri, elektrik, su, kanalizasyon ve benzeri alanlarda alt yapı sıkıntılarının yanı sıra, okul ve hastane gibi halkın hizmet alabileceği devlet kurumlarının eksikliğini yaşıyor.

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