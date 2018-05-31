BM: Irak'a mezhepçi olmayan hükümet lazım

Irak'ta yapılan genel seçimlerin ardından mezhepçi olmayan bir hükümet gerektiğini söyleyen Jan Kubis, "Kapsayıcı olunmalı" dedi.

"SEÇMENLER GÜÇLÜ BİR MESAJ GÖNDERDİ"

BM Güvenlik Konseyini Irak'taki gelişmeler ve yapılan genel seçimler hakkında bilgilendiren Kubis, Irak'ta seçimlere katılım oranın düşük olmasının ve seçmenlerin yarısından fazlasının oy kullanmamasının 2003'ten bu yana ülkeyi yöneten seçkinlere güçlü bir mesaj gönderdiğini vurguladı.

Siyasi, ekonomik ve sosyal reformların yapılabilmesi için yeni kurulacak hükümette birlik olmasının gerekliliğine işaret eden Kubis, Iraklı siyasilerin herkesin temsil edileceği, adaletli, demokratik, hesap verebilir, yolsuzluk ve kayırmacılığın bulunmadığı, kapsayıcı ve mezhepçi olmayan bir hükümet oluşturması gerektiğini kaydetti.