BM, İtalya ve Avusturya'ya mülteci denetimi yapacak

Şili'nin eski Devlet Başkanı Bachelet yeni görevine 1 Eylül'de başladı. Bachelet'ın ilk işi İtalya ve Avusturya'nın mülteci politikasını eleştirmek oldu.

"YIKICI SONUÇLAR DOĞURUYOR"

İnsan Hakları Yüksek Komiseri, "İtalyan hükümeti, sivil toplum kuruluşlarının kurtarma gemilerine limana yanaşma izni vermiyor. Bu türden politik tutumlar ve son zamanlarda yaşanan diğer gelişmeler zaten savunmasız durumda olan insanlar için yıkıcı sonuçlar doğuruyor." dedi.

Bachelet, İtalya'da "göçmenlere, Afrika kökenlilere ve Romanlara yönelik şiddet ve ırkçılığın keskin biçimde arttığı" yönündeki iddiaları değerlendirmek üzere İtalya'ya bir ekip gönderecek.

SALVİNİ'DEN GÖZDAĞI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet'in bu açıklaması İtalyan hükümetinin göç karşıtı politikalarının mimarı olan ve ülke içinde de zaman zaman ırkçılıkla suçlanan İçişleri Bakanı Salvini'nin tepkisini çekti.