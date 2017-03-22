taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.607
USD
3,6355
EURO
3,9301
ALTIN
145,65
PETR
50,8200

BM: Kerkük'te IKBY bayrağı endişe verici

BM Kerkük'teki tüm devlet kurumlarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bayrağının asılmasının endişe verici olduğunu belirtti.

22.03.2017 - 01:23
  1. Haberler
  2. Dünya

sd

BM Irak Yardım Misyonundan yapılan açıklamada, Irak anayasasına göre Kerkük'ün Irak merkezi hükümetinin yetki alanında olduğu ve Irak bayrağı dışında bir bayrağın asılmaması gerektiği ifade edildi.

BARIŞI TEHLİKEYE ATABİLECEK TEK TARAFLI ADIM UYARISI

Irak'taki birçok etnik ve dini grup arasındaki uyum ve barışı tehlikeye atabilecek tek taraflı adımlar konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, Kerkük'teki kamu binalarına IKBY bayrağının asılmasının endişe verici olduğu kaydedildi.

TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA ASILMIŞTI

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi olan Vali Kerim, Kerkük İl Meclisine geçen hafta bir yazı göndererek, nevruz kutlamaları dolayısıyla Kerkük'teki tüm kamu kurum ve kuruluş binalarına Irak bayrağının yanı sıra IKBY bayrağının asılması talimatı vermişti.

BM: Kerkük'te IKBY bayrağı endişe verici

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray Olimpiyat Stadı'na taşınıyor

Galatasaray Olimpiyat Stadı'na taşınıyor

10
Almanya'dan 15 Temmuz sonrası silah sevkiyatı yasakları

Almanya'dan 15 Temmuz sonrası silah sevkiyatı yasakları

19
Adana'da tuvalette ceset bulundu

Adana'da tuvalette ceset bulundu

5
Rusya'dan Kırım'da devasa askeri tatbikat

Rusya'dan Kırım'da devasa askeri tatbikat

5
Üniversiteli genç kalp krizinden yaşamını yitirdi

Üniversiteli genç kalp krizinden yaşamını yitirdi

5
Kocaeli'de 3 çocuk annesi intihar etti

Kocaeli'de 3 çocuk annesi intihar etti

2
Gökçeada Garnizon Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Gökçeada Garnizon Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM